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Украина атаковала Россию пятью дронами за 10 минут

Российские силы ПВО сбили пять украинских БПЛА в течение десяти минут. Об этом сообщили в Минобороны России.

Три БПЛА сбили над Брянской областью.

Российские силы ПВО сбили пять украинских БПЛА в течение десяти минут. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что над Брянской областью уничтожили три БПЛА, над Калужской — два.

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