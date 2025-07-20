МО РФ: в Брянской и Калужской областях за 10 минут сбили пять беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 10 минут, в период с 08:00 до 08:10 мск, ликвидировали над Брянской и Калужской областями пять украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
В брянском регионе сбили три БПЛА, в калужском — два, уточнило ведомство.
Минувшей ночью, в период с 23:30 до 07:00 мск, силы ПВО перехватили в Брянской области 38 беспилотников ВСУ, а в Калужской — 11. Всего же, по данным Минобороны, над Россией поразили 93 украинских летательных аппарата.
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