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Суд арестовал экс-главу белгородского Минстроя Сошникова по делу о растрате

Суд в Москве арестовал экс-главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова по делу о растрате.

Суд в Москве арестовал экс-главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова по делу о растрате.

Сошникова арестовали 18 июля. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата.

Он также упоминается в иске Генпрокуратуры РФ о взыскании около 925 миллионов рублей в пользу государства. В деле фигурируют вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, бывший глава регионального управления капстроительства, трое бизнесменов и две компании.

По данным иска, в 2022—2024 годах регион получил 19,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений. Генпрокуратура утверждает, что Зайнуллин и Сошников, используя служебное положение, извлекали личную выгоду из средств, выделенных на нужды обороны.

— Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сошникова А. Г., — цитирует дело РИА Новости.

До этого на имущество начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ Юрия Кожевникова наложили арест.

Ранее Савеловский суд Москвы также отправил под стражу Юрия Кожевникова, главу управления Государственного строительного надзора Министерства обороны России, по делу о получении взяток.