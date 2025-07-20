Суд арестовал экс-главу белгородского Минстроя Сошникова по делу о растрате

Он также упоминается в иске Генпрокуратуры РФ о взыскании около 925 миллионов рублей в пользу государства. В деле фигурируют вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, бывший глава регионального управления капстроительства, трое бизнесменов и две компании.