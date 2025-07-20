Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области пожилой мужчина пострадал при пожаре в селе Большой Толкай

20 июля в 2:58 ночи в селе Большой Толкай Похвистневского района загорелись частный жилой дом и баня.

20 июля в 2:58 ночи в селе Большой Толкай Похвистневского района загорелись частный жилой дом и баня. На место происшествия сразу выехали пожарные расчёты ПСЧ № 155 и 103 ПСО № 35, а также добровольная пожарная команда местного поселения.

Огонь охватил строения общей площадью 80 квадратных метров. Для тушения пожарные использовали три водяных ствола и специальное оборудование. Открытое горение удалось локализовать к 3:16, а полностью потушить пожар — к 8:40 утра.

В результате происшествия пострадал хозяин дома — мужчина 1958 года рождения. Его состояние сейчас уточняется. Причины возгорания устанавливаются.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в летний период.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.