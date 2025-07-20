В Самарской области пожилой мужчина пострадал при пожаре в селе Большой Толкай

20 июля в 2:58 ночи в селе Большой Толкай Похвистневского района загорелись частный жилой дом и баня. На место происшествия сразу выехали пожарные расчёты ПСЧ № 155 и 103 ПСО № 35, а также добровольная пожарная команда местного поселения.
Огонь охватил строения общей площадью 80 квадратных метров. Для тушения пожарные использовали три водяных ствола и специальное оборудование. Открытое горение удалось локализовать к 3:16, а полностью потушить пожар — к 8:40 утра.
В результате происшествия пострадал хозяин дома — мужчина 1958 года рождения. Его состояние сейчас уточняется. Причины возгорания устанавливаются.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в летний период.
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