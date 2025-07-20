В Самарской области пожилой мужчина пострадал при пожаре в селе Большой Толкай

20 июля в 2:58 ночи в селе Большой Толкай Похвистневского района загорелись частный жилой дом и баня. На место происшествия сразу выехали пожарные расчёты ПСЧ № 155 и 103 ПСО № 35, а также добровольная пожарная команда местного поселения.