На берег вытащили очевидцы: В Ростовской области на базе отдыха утонул 73-летний мужчина

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. А донские спасатели напоминают жителям и гостям региона, что купаться можно только в оборудованных местах, не переоценивать свои сили и не заплывать далеко, нельзя заходить в воду после алкоголя, ни в коем случае не оставлять без внимания детей.