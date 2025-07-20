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На берег вытащили очевидцы: В Ростовской области на базе отдыха утонул 73-летний мужчина

В Волгодонске 73-летний пенсионер утонул на базе отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в этот жеркий сезон еще один человек погиб на воде. На этот раз речь о 73-летнем пенсионере в Волгодонске. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

— ЧП произошло на базе отдыха в Волгодонске. Мужчина зашел в воду, а обратно уже не выплыл, — делятся деталями произошедшего в экстренном ведомстве. — Тело погибшего вытащили на берег очевидцы.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. А донские спасатели напоминают жителям и гостям региона, что купаться можно только в оборудованных местах, не переоценивать свои сили и не заплывать далеко, нельзя заходить в воду после алкоголя, ни в коем случае не оставлять без внимания детей.

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