На берег вытащили очевидцы: В Ростовской области на базе отдыха утонул 73-летний мужчина

В Ростовской области в этот жеркий сезон еще один человек погиб на воде. На этот раз речь о 73-летнем пенсионере в Волгодонске. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.
— ЧП произошло на базе отдыха в Волгодонске. Мужчина зашел в воду, а обратно уже не выплыл, — делятся деталями произошедшего в экстренном ведомстве. — Тело погибшего вытащили на берег очевидцы.
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. А донские спасатели напоминают жителям и гостям региона, что купаться можно только в оборудованных местах, не переоценивать свои сили и не заплывать далеко, нельзя заходить в воду после алкоголя, ни в коем случае не оставлять без внимания детей.
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