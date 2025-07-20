В аэропорту «Домодедово» нет скопления пассажиров

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Скопления пассажиров отсутствует в аэропорту «Домодедово», сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
В воскресенье около 2.00 мск в аэропорту «Домодедово» были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов, позже их сняли.
«Обстановка в аэропорту Домодедово на утро воскресенья, 20 июля. Скоплений пассажиров нет, всё спокойно», — цитирует Кореняко своём в Telegram-канале слова пресс-службы аэропорта «Домодедово».