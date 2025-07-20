Глава Минтруда Башкирии прокомментировала инцидент в пансионате

«В Башкортостане услуги социального обслуживания предоставляют как государственные учреждения, подведомственные Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ, так и частные организации. Сегодня в республиканский реестр поставщиков социальных услуг входит 221 организация. Их деятельность, как и государственных учреждений, регулярно проверяется контрольно-надзорными органами. Включение в реестр имеет заявительный характер, другими словами, это добровольное обязательство организации вести деятельность в сфере социального обслуживания открыто в соответствии с действующим законодательством и пользоваться государственными мерами поддержки», — отметила министр.