Глава Минтруда Башкирии прокомментировала инцидент в пансионате

В своем телеграм-канале Ленара Хакимовна заявила, что правоохранительные органы сейчас занимаются установкой соответствия действительности ужасных кадров об условиях жизни, ненадлежащего содержания и попрания человеческого достоинства, а также правовой их оценкой.
«В Башкортостане услуги социального обслуживания предоставляют как государственные учреждения, подведомственные Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ, так и частные организации. Сегодня в республиканский реестр поставщиков социальных услуг входит 221 организация. Их деятельность, как и государственных учреждений, регулярно проверяется контрольно-надзорными органами. Включение в реестр имеет заявительный характер, другими словами, это добровольное обязательство организации вести деятельность в сфере социального обслуживания открыто в соответствии с действующим законодательством и пользоваться государственными мерами поддержки», — отметила министр.
Всего в республиканских заведениях проживают 7120 пожилых и инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Напомним, ранее мы сообщали, что в частном пансионате для пожилых «Печки-Лавочки» в Уфе были зафиксированы случаи побоев в отношении постояльцев, а также другого издевательского отношения — стариков заворачивали в одеяло и связывали, морили голодом. Случаем заинтересовались прокуратура и следком, возбуждено уголовное дело, которое поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства в Москве.