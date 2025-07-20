По горячим следам раскрыто убийство

Правоохранители установили: фигурант и жертва работали на индивидуального предпринимателя, занимаясь сбором овощей. Накануне после совместного распития алкоголя мужчины пошли в соседний населенный пункт. По дороге между ними возник конфликт, младший нанес старшему удары ножом. После того, как потерпевший упал на землю, избил его и скрылся.