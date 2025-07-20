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В Самарской области 3 девушки пострадали в ДТП с LADA Niva и Nissan Serena

19 июля в 10:35 на 879-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение двух автомобилей.

19 июля в 10:35 на 879-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, 67-летний водитель LADA Niva не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль Nissan Serena.

За рулём Nissan находился 28-летний мужчина. В результате аварии три пассажирки иномарки в возрасте 18, 21 и 24 лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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