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Скандал в детском саду Владивостока: полиция расследует инцидент с оставленными детьми

Во Владивостоке воспитательница детского сада оставила детей без присмотра.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное нарушение в дошкольном учреждении Владивостока привлекло внимание правоохранительных органов. Информация о халатном отношении к своей работе воспитателем появилась в социальных сетях.

Тревожное заявление поступило в полицию Ленинского района от местной жительницы. По словам женщины, воспитатель детского сада самовольно покинула рабочее место, оставив группу детей без присмотра. Четырехлетняя дочь заявительницы находилась одна вместе с другими ребятами в течение получаса.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на сообщение. В настоящее время проводится тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции устанавливают, что случилось, и опрашивают свидетелей.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Родители и общественность могут быть уверены, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Безопасность детей — приоритет для всех участников образовательного процесса. Подобные случаи требуют тщательного разбирательства и принятия соответствующих мер.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье завели уголовные дела в отношении пьяного отца, заявившегося в детсад и избившего трех человек.