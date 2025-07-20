Из-за грозы и урагана без света остались 11 поселков в Ростовской области

В Ростовской области из-за грозы и ураганного ветра в ночь на воскресенье, 20 июля, без электричества оказались 11 населенных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Усть-Донецкого района Виктор Гуснай.
— С ночи работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию, связанную с отключением электроэнергии на территории района. На утро 20 июля, частично отключены 11 населенных пунктов. Сильная гроза и ураган привели к обрывам высоковольтных проводов, авариям на подстанциях, а также к падению опор ЛЭП и деревьев, — отчет глава сопроводил фотографиями последствий непогоды.
По словам Виктора Гусная, с раннего утра энергетики продолжают работу по восстановлению электроэнергии.
— Бригады направлены в три наиболее пострадавшие стороны нашего района. Если вы не видите на улице энергетиков, это не значит, что они не работают. Они трудятся в районе подстанций, — обратился к жителям глава.
Также местных жителей просят сообщать по номеру «112» о случаях обрывов проводов, и к этим местам будут направлены электрики после восстановления энергоснабжения подстанций.
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