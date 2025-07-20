В Самаре 21-летняя пассажирка «гранты» пострадала в ДТП с Mitsubishi

19 июля в 16:03 на улице Пензенской в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП. Молодой водитель 22 лет за рулём LADA Granta не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с Mitsubishi Pajero, которым управлял 44-летний мужчина.