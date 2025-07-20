Ребенок утонул в котловане в Костанайской области

Купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах; Не оставляйте детей без присмотра возле воды ни на минуту; Не разрешайте несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых; Не ныряйте в незнакомых водоемах; Избегайте купания в технических водоемах, карьерах, котлованах и каналах; Обращайте внимание на знаки, запрещающие купание; При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.