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Ребенок утонул в котловане в Костанайской области

В 6 километрах от города Аркалык, вблизи села Родина произошел трагический несчастный случай на воде — 10-летний мальчик утонул в затопленном котловане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В водоеме, не предназначенном для купания, был обнаружен и извлечен из воды ребенок 2015 года рождения — без признаков жизни.

По предварительной информации ДЧС по Костанайской области, мальчик утонул во время самостоятельного купания. Место происшествия не оборудовано для безопасного отдыха.

ДЧС Костанайской области вновь напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.

Купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах; Не оставляйте детей без присмотра возле воды ни на минуту; Не разрешайте несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых; Не ныряйте в незнакомых водоемах; Избегайте купания в технических водоемах, карьерах, котлованах и каналах; Обращайте внимание на знаки, запрещающие купание; При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.