Ребенок утонул в котловане в Костанайской области

В водоеме, не предназначенном для купания, был обнаружен и извлечен из воды ребенок 2015 года рождения — без признаков жизни.
По предварительной информации ДЧС по Костанайской области, мальчик утонул во время самостоятельного купания. Место происшествия не оборудовано для безопасного отдыха.
ДЧС Костанайской области вновь напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.
Купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах; Не оставляйте детей без присмотра возле воды ни на минуту; Не разрешайте несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых; Не ныряйте в незнакомых водоемах; Избегайте купания в технических водоемах, карьерах, котлованах и каналах; Обращайте внимание на знаки, запрещающие купание; При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.