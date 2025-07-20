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Во втором аэропорте Москвы за утро ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Шереметьево, сообщила Росавиация.

Источник: РИА "Новости"

Прием и выпуск воздушных судов осуществляются по согласованию.

Ранее ограничения также были введены во Внуково.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне. Это пятый БПЛА, сбитый на подлете к Москве за это утро.

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