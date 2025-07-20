Во втором аэропорте Москвы за утро ввели ограничения на полеты

Прием и выпуск воздушных судов осуществляются по согласованию.
Ранее ограничения также были введены во Внуково.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне. Это пятый БПЛА, сбитый на подлете к Москве за это утро.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Шереметьево, сообщила Росавиация.
Прием и выпуск воздушных судов осуществляются по согласованию.
Ранее ограничения также были введены во Внуково.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне. Это пятый БПЛА, сбитый на подлете к Москве за это утро.