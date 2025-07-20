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Прокуратура Омской области организовала проверку после ДТП с двумя погибшими

На трассе Тюмень — Омск накануне столкнулись два большегруза.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела с двумя погибшими на трассе. В дневное время 19 июля на 563-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск по неизвестной причине столкнулись два большегруза. По предварительным данным, в результате столкновения оба водителя погибли. После удара автомобили загорелись.

На месте аварии введено частичное ограничение движения, организовано регулирование транспортного потока сотрудниками Госавтоинспекции. Проводятся работы по ликвидации последствий ДТП.

Обстоятельства и точные причины аварии будут установлены в ходе внеочередной проверки, организованной прокуратурой Омской области. Ход расследования находится на контроле у надзорного ведомства. Следственные органы устанавливают все детали произошедшего, включая возможные нарушения правил дорожного движения, техническое состояние транспортных средств и обстоятельства гибели водителей.