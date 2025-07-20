Прокуратура Омской области организовала проверку после ДТП с двумя погибшими

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела с двумя погибшими на трассе. В дневное время 19 июля на 563-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск по неизвестной причине столкнулись два большегруза. По предварительным данным, в результате столкновения оба водителя погибли. После удара автомобили загорелись.