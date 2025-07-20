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Из Омска отменили и задержали несколько рейсов в Москву

Задержки связаны с ограничениями в столичных аэропортах.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 20 июля, в Омском аэропорту зафиксированы массовые сбои в расписании авиарейсов в Москву. По данным онлайн-табло на 10:00, отменены два рейса «Аэрофлота», запланированные на 7:05 и 8:05.

Еще один рейс, намеченный на 5:50, был перенесен на понедельник — вылет состоится в 00:30. Самый ранний рейс в Москву, который должен был отправиться в 5:10, стартует не ранее 13:30 — с задержкой почти на восемь часов.

Кроме того, зафиксирована 63-минутная задержка у рейса, вылетавшего по расписанию в 6:45. Также наблюдалось опоздание утреннего борта в Сочи — он вылетел с опозданием на 52 минуты, в 5:22 вместо 4:30.

Ситуация связана с введенными с первых часов суток ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах. Причины ограничений пока не уточняются.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт и следить за обновлениями в мобильных приложениях авиакомпаний и на официальных сайтах.

Ранее мы писали, что ураган под Омском повредил дома и коммуникации.