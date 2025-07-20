Еще трое утонули, спасаясь от жары в Петербурге

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 20 июля, 24-летний мужчина утонул при купании в Крюковом канале. Очевидцы рассказывали, что поздним вечером набережная канала была закрыта для прохода и проезда от канала Грибоедова до реки Мойки.
Еще один купальщик утонул в Комсомольском канале в Колпинском районе. По словам очевидцев, он прыгнул с Думского моста и больше не вынырнул. Тело третьего водолазы достали из Финского залива в Приморском районе незадолго до полуночи. По данным «Фонтанки», заявка о том, что один из отдыхавших на пляже не вернулся на берег, поступила в экстренные службы около десяти часов вечера. Из воды достали тело мужчины на вид не старше 28 лет. Его личность устанавливают.
Женщину и пятилетнего ребенка, купавшихся в Верхнем Суздальском озере, удалось спасти. Из Колонистского пруда спасатели доставали мальчика пяти лет. «Его передали родителям, — к счастью, медпомощь ему не потребовалась», — добавляют в ведомстве.
Судя по прогнозам синоптиков, воскресенье в Петербурге также будет жарким. В ГУ МЧС призывают отдыхать на водоемах сознательно и так, чтобы число утонувших в городе за время купального сезона (их уже 17) к понедельнику не изменилось.