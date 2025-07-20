Еще трое утонули, спасаясь от жары в Петербурге

Еще один купальщик утонул в Комсомольском канале в Колпинском районе. По словам очевидцев, он прыгнул с Думского моста и больше не вынырнул. Тело третьего водолазы достали из Финского залива в Приморском районе незадолго до полуночи. По данным «Фонтанки», заявка о том, что один из отдыхавших на пляже не вернулся на берег, поступила в экстренные службы около десяти часов вечера. Из воды достали тело мужчины на вид не старше 28 лет. Его личность устанавливают.