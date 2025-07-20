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Прокуратура контролирует исполнение прав пассажиров в аэропортах

Прокуратура контролирует исполнение прав пассажиров задержанных рейсов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Прокуратура контролирует обеспечение прав пассажиров из-за ограничений в работе аэропортов, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг», — говорится в сообщении.