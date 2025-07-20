В лагере Каменска-Уральского 9-летняя девочка потеряла сознание. По данным прокуратуры Свердловской области, школьница упала на детской площадке. Ведомство проводит проверку.
Проверяется информация о том, что сотрудники лагеря не вызвали скорую помощь.
— Родственники после обнаружения на теле девочки многочисленных гематом забрали ее из лагеря, после чего обратились в учреждение здравоохранения в целях оказания медицинской помощи ребенку. После обследования родители отказались от ее госпитализации, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.