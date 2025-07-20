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В лагере Каменска-Уральского 9-летняя девочка потеряла сознание

После обследования родители отказались от ее госпитализации.

Источник: Комсомольская правда

В лагере Каменска-Уральского 9-летняя девочка потеряла сознание. По данным прокуратуры Свердловской области, школьница упала на детской площадке. Ведомство проводит проверку.

Проверяется информация о том, что сотрудники лагеря не вызвали скорую помощь.

— Родственники после обнаружения на теле девочки многочисленных гематом забрали ее из лагеря, после чего обратились в учреждение здравоохранения в целях оказания медицинской помощи ребенку. После обследования родители отказались от ее госпитализации, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.