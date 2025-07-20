В Башкирии машина вылетела в кювет

Водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Спасатели деблокировали пострадавшего, 25-летнего молодого человека, и передали его бригаде скорой помощи.
Сегодня утром сотрудники Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям выезжали на место аварии около села Новобиктово Дюртюлинского района, сообщает пресс-служба ведомства.
Водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Спасатели деблокировали пострадавшего, 25-летнего молодого человека, и передали его бригаде скорой помощи.