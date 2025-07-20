Туристка из Сингапура получила серьезные травмы в горах Алматы

Туристка из Сингапура получила серьезные травмы и не могла передвигаться самостоятельно. Кроме того, ей нужно было как можно скорее попасть в больницу.
«Инцидент случился 19 июля. Иностранка находилась в районе “Гераниевой поляны”. По предварительной информации, она получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы конечностей», — рассказали в службе спасения Алматы.
В эвакуации с контрольно-спасательного поста «БАУ» принимали участие пять человек. Перед спуском туристке оказали первую медицинскую помощь, а затем ее передали врачам.