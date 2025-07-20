Челябинец пострадал в массовой драке у бара

Утром 20 июля у входа в бар Topka на улице Цвиллинга в Челябинске произошла массовая драка. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, конфликт случился около половины шестого утра. Группа агрессивно общалась у заведения, после чего один получил удар со спины, далее началась потасовка, в которой участвовали до десяти человек.