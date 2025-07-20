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Челябинец пострадал в массовой драке у бара

Полиция и медики выезжали к месту утренней драки в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Утром 20 июля у входа в бар Topka на улице Цвиллинга в Челябинске произошла массовая драка. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, конфликт случился около половины шестого утра. Группа агрессивно общалась у заведения, после чего один получил удар со спины, далее началась потасовка, в которой участвовали до десяти человек.

−37-летнего мужчину госпитализировали с травмой головы, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

На место быстро прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и скорая. Пострадавшего мужчину увезли в больницу. В полиции уточнили, что в драке никто не погиб.