МВД: грибники нашли истерзанный труп мужчины под Гомелем

В Гомельском районе правоохранители задержали убийцу пенсионера, труп которого обнаружили грибники. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Криминальная история произошла на днях на Гомельщине. В милицию позвонили грибники, обнаружившие истерзанный труп пожилого мужчины.
Убитым оказался 68-летний пенсионер. Накануне мужчина работал у местного ипэшника на сборе овощей, а потом ушел домой с коллегой.
Выяснилось, что мужчины вместе выпивали, а потом пошли в соседнюю деревню. По дороге они поссорились, и 61-летний коллега набросился к с ножом на сельчанина. Фигурант нанес собутыльнику несколько ударов ножом в область шеи и лица, избил его лежащего на земле и скрылся.
Сейчас фигурант задержан, ему инкриминируют убийство.
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