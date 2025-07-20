МВД: грибники нашли истерзанный труп мужчины под Гомелем

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали, а потом пошли в соседнюю деревню. По дороге они поссорились, и 61-летний коллега набросился к с ножом на сельчанина. Фигурант нанес собутыльнику несколько ударов ножом в область шеи и лица, избил его лежащего на земле и скрылся.