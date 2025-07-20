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МВД: грибники нашли истерзанный труп мужчины под Гомелем

Милиция задержала убийцу пенсионера, на труп которого наткнулись грибники.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельском районе правоохранители задержали убийцу пенсионера, труп которого обнаружили грибники. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Криминальная история произошла на днях на Гомельщине. В милицию позвонили грибники, обнаружившие истерзанный труп пожилого мужчины.

Убитым оказался 68-летний пенсионер. Накануне мужчина работал у местного ипэшника на сборе овощей, а потом ушел домой с коллегой.

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали, а потом пошли в соседнюю деревню. По дороге они поссорились, и 61-летний коллега набросился к с ножом на сельчанина. Фигурант нанес собутыльнику несколько ударов ножом в область шеи и лица, избил его лежащего на земле и скрылся.

Сейчас фигурант задержан, ему инкриминируют убийство.

А еще МВД Беларуси показало, как директор предприятия получил взятку из багажника.

Между тем БЖД сказала, что поезд Адлер — Гомель — Минск опаздывает на семь часов.