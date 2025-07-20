В Челябинской области пытаются найти виновных в гибели 22-летней акробатки

«Девушка упала с высоты пяти метров. Только на днях предъявили обвинение Владимиру Созанову, он якобы руководил постановкой трюка, но никаких документов оформлено не было, по факту все проводилось незаконно. Проблемы на репетициях начались с самого начала, это подтверждают видеозаписи, которые оказались в нашем распоряжении, но работу не остановили. Родители погибшей гимнастки провели собственное расследование и выявили огромное количество нарушений. И главное — их дочь вообще не имела права выходить на манеж», — излагает новые факты телекомпания РЕН ТВ.