В Челябинской области пытаются найти виновных в гибели 22-летней акробатки

Ранее сообщалось, что во время репетиции в Магнитогорске погибла 22-летняя Виктория Баландина. Она упала с опасного аттракциона «Колесо смелости», известного также под названием «Колесо смерти».
После было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Артисты должны были поехать на гастроли в Абхазию. Организатором числилась компания из Калининграда, при этом представление почему-то готовили в магнитогорском цирке. Одним из ключевых номеров планировали сделать то самое «Колесо смерти».
«Девушка упала с высоты пяти метров. Только на днях предъявили обвинение Владимиру Созанову, он якобы руководил постановкой трюка, но никаких документов оформлено не было, по факту все проводилось незаконно. Проблемы на репетициях начались с самого начала, это подтверждают видеозаписи, которые оказались в нашем распоряжении, но работу не остановили. Родители погибшей гимнастки провели собственное расследование и выявили огромное количество нарушений. И главное — их дочь вообще не имела права выходить на манеж», — излагает новые факты телекомпания РЕН ТВ.
Следователем запрошена вся необходимая документация, допрошены очевидцы, ответственные за соблюдение требований охраны труда.
По данным авторов, Баландина была кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике и являлась участницей челябинской группы «FOX».
Главой ведомства Александром Бастрыкиным дано поручения руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад по уголовному делу, установленным в ходе следствия обстоятельств, доводам, озвученным в телевизионном эфире.
В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры репетиций. На них видно, что девушка очень переживает и боится, периодически спотыкается, в какой-то момент чуть не срывается. Тогда она получила синяки и ссадины, но тренировки продолжились, причем по несколько часов в сутки. Как итог — через четыре дня случилось страшное, акробатка упала с высоты.