Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа туристов пропала при сплаве на байдарках по Белому морю

В Карелии продолжаются поиски туристов, пропавших во время сплава на байдарках по Белому морю. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Незарегистрированная в МЧС России тургруппа из 7 человек сплавлялись на байдарках. Маршрут шёл от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Из-за ухудшения погоды группа решила вернуться», — уточнили в ведомстве.

Четверо туристов на парных байдарках смогли добраться до разных островов архипелага Кузова. Спасатели обнаружили и эвакуировали двоих, за ещё двумя вылетел вертолёт Ми-8. Местоположение оставшихся троих пока неизвестно.

К предполагаемому маршруту группы с Соловецких островов вышел катер МЧС для обследования акватории. В операции задействованы 10 специалистов и три единицы техники, включая вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра.

Ранее Life.ru рассказывал, что туристка с пятилетним сыном пропали во время катания на сапе в Каспийском море в Дагестане. По предварительной информации, доска перевернулась, спасти их не удалось. На поиски тел отправили спасателей.