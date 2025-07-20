В Уфе без горячей воды остались пять домов

В Октябрьском районе Уфы из-за аварии отключили горячее водоснабжение в пяти многоквартирных домах на улицах Энтузиастов, 10, 12, 14, 16 и Лесотехникума, 21.
Ремонт проводит МУП УИС, сообщает Управление гражданской защиты города.
В Октябрьском районе Уфы из-за аварии отключили горячее водоснабжение в пяти многоквартирных домах на улицах Энтузиастов, 10, 12, 14, 16 и Лесотехникума, 21.
В Октябрьском районе Уфы из-за аварии отключили горячее водоснабжение в пяти многоквартирных домах на улицах Энтузиастов, 10, 12, 14, 16 и Лесотехникума, 21.
Ремонт проводит МУП УИС, сообщает Управление гражданской защиты города.