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В Уфе без горячей воды остались пять домов

В Октябрьском районе Уфы из-за аварии отключили горячее водоснабжение в пяти многоквартирных домах на улицах Энтузиастов, 10, 12, 14, 16 и Лесотехникума, 21.

Источник: Reuters

В Октябрьском районе Уфы из-за аварии отключили горячее водоснабжение в пяти многоквартирных домах на улицах Энтузиастов, 10, 12, 14, 16 и Лесотехникума, 21.

Ремонт проводит МУП УИС, сообщает Управление гражданской защиты города.