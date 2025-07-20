В Самарской области 43-летнего мужчину задержали с 50 граммами марихуаны

Оперативные мероприятия начались в феврале текущего года после поступления информации о возможной причастности местного жителя к наркоторговле. В ходе проверки сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории промышленного предприятия. При досмотре в его личных вещах были обнаружены и изъяты свёртки с подозрительным растительным содержимым.