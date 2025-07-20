В Самарской области 43-летнего мужчину задержали с 50 граммами марихуаны

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Волжского района. Мужчина, не имевший ранее судимостей, обвиняется в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещённых веществ.
Оперативные мероприятия начались в феврале текущего года после поступления информации о возможной причастности местного жителя к наркоторговле. В ходе проверки сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории промышленного предприятия. При досмотре в его личных вещах были обнаружены и изъяты свёртки с подозрительным растительным содержимым.
Дальнейший обыск по месту жительства задержанного позволил изъять значительное количество аналогичных свёртков, а также специальные приспособления для фасовки и приготовления наркотических средств. Согласно показаниям обвиняемого, изъятые вещества предназначались как для личного употребления, так и для реализации.
Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическим средством растительного происхождения — марихуаной, общий вес которой превысил 50 граммов. На период следствия в отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Волжский районный суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.
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