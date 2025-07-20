В Башкирии задержали пьяную автоледи с ребенком в машине

Сообщается, что мужчина обратился в дежурную часть, обеспокоенный поведением водителя впередиидущей машины — она виляла на полосе. Сотрудники Госавтоинспекции вскоре остановили «Хендай Крета», за рулем которого находилась 47-летняя жительница Белорецкого района. В салоне находился несовершеннолетний. Подозрения на нетрезвость были подтверждены результатами медицинского освидетельствования — 0.436 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.