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В Башкирии задержали пьяную автоледи с ребенком в машине

Благодаря жителю Архангельского района удалось остановить опасного водителя.

Источник: РИА "Новости"

В Башкирии задержали пьяную автоледи с ребенком в машине. Благодаря жителю Архангельского района удалось остановить опасного водителя, сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Сообщается, что мужчина обратился в дежурную часть, обеспокоенный поведением водителя впередиидущей машины — она виляла на полосе. Сотрудники Госавтоинспекции вскоре остановили «Хендай Крета», за рулем которого находилась 47-летняя жительница Белорецкого района. В салоне находился несовершеннолетний. Подозрения на нетрезвость были подтверждены результатами медицинского освидетельствования — 0.436 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«В отношении нее составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Севастьянов.

Машину эвакуировали на штрафстоянку.