На необорудованных пляжах под Воронежем утонули четыре человека

С начала лета на необорудованных пляжах в Новоусманском районе Воронежскойобласти утонули четыре человека, сообщил руководитель отдела по делам ГО и ЧС Новоусманского района Валерий Мистюков. Некоторые из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.