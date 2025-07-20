На необорудованных пляжах под Воронежем утонули четыре человека

С начала лета на необорудованных пляжах в Новоусманском районе Воронежскойобласти утонули четыре человека, сообщил руководитель отдела по делам ГО и ЧС Новоусманского района Валерий Мистюков. Некоторые из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с этим в районе планируется усилить контроль за водными объектами, включая применение штрафов к нарушителям, купающимся в неустановленных местах.
В администрации Новоусманского района напомнили, что купание разрешено только на трех официальных пляжах:
— в парке «Солнечный» (п. Отрадное);
— на реке Усманка в с. Новая Усмань: зоны отдыха «Берёзки-1» (ул. Песоцкая) и «Берёзки-2» (ул. Левобережная).