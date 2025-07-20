Хотел выпить: В Батайске задержали мужчину, напавшего на соседа с серпом

В Батайске Ростовской области 56-летний мужчина напал на соседа с серпом, из-за чего пострадавший с тяжелыми травмами попал в больницу. О происшествии рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.
Как выяснилось, конфликт произошел во дворе дома, где 46-летний местный житель столкнулся с нетрезвым мужчиной — 56-летним соседом. Тот попросил у первого алкоголя, но получил отказ. Разозлившись, старший из мужчин начал угрожать другому расправой и ушел, однако вскоре вернулся с серпом в руках и ударил по «обидчика» по руке, после чего сбежал.
— Пострадавшему была оказана медицинская помощь. А в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — проинформировали в полиции.
По информации пресс-службы донского главка, суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
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