Хотел выпить: В Батайске задержали мужчину, напавшего на соседа с серпом

Как выяснилось, конфликт произошел во дворе дома, где 46-летний местный житель столкнулся с нетрезвым мужчиной — 56-летним соседом. Тот попросил у первого алкоголя, но получил отказ. Разозлившись, старший из мужчин начал угрожать другому расправой и ушел, однако вскоре вернулся с серпом в руках и ударил по «обидчика» по руке, после чего сбежал.