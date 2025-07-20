Идущие через Воронеж поезда задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Задержки поездов ФПК и «Гранд сервис экспресс» составляют от 33 минут до 15 часов. В компании отметили, что составы проходят место происшествия со сниженной скоростью.
37 поездов уже прибыли в конечные пункты. При этом на 13 станциях для обслуживания пассажиров были дополнительно открыты билетные кассы. На всех основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог организовали раздачу воды, а пассажиров с детьми и людей пожилого возраста разместили в комнатах матери и ребенка.
Напомним, что накануне, 19 июля, на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области упали обломки сбитого БПЛА. Фрагменты дрона повредили контактную сеть, из-за чего было приостановлено движение более 50 поездов.
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