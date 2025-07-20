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В Самаре канализационная система вышла из строя из-за 20 кг влажных салфеток

В Куйбышевском районе Самары случилась авария на канализационной насосной станции.

В Куйбышевском районе Самары случилась авария на канализационной насосной станции. Причиной стало скопление влажных салфеток, которые попали в систему. Коммунальщикам пришлось извлечь более 20 килограммов мусора.

На устранение последствий специалисты потратили всю ночь. Вода не могла нормально проходить через забитые трубы, что нарушило работу насосного оборудования.

С начала года из самарской канализации уже достали 337 тонн мусора. В коммунальной службе напоминают, что нельзя смывать в унитаз:

— влажные салфетки;

— ватные палочки;

— подгузники;

— пищевые отходы;

— строительный мусор.

Эти предметы не растворяются в воде и приводят к серьезным засорам.

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