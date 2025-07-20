Полиция Краснодара оштрафовала 30-летнюю женщину за танцы на чужом автомобиле

В Краснодаре сотрудники полиции задержали девушку, устроившую голый перфоманс на капоте автомобиля. Как выяснилось, задержанной оказалась 30-летняя жительница города.
В отношении нее составлены два протокола об административных правонарушениях: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за мелкое хулиганство. За каждое из этих нарушений предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
Кроме того, ведется предварительное расследование по факту повреждения чужого имущества, квалифицированного. Речь идет о повреждении автомобиля, на котором плясала голая краснодарка.