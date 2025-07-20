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В Москве арестовали замглавы военно-строительного управления Сметанюка

В Москве арестован замглавы четвертого военно-строительного управления Сметанюк.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Столичный суд арестовал заместителя директора ФГУП «ГВСУ № 4» Ивана Сметанюка по статье о злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее суд отклонил апелляционную жалобы защиты на арест Сметанюка и оставил его в СИЗО. Меру пресечения ему, согласно документам, избрали в апреле.

«Занимая длительное время должность заместителя директора ФГУП “ГВСУ № 4”, то есть, являясь высокопоставленным должностным лицом в военно-строительной отрасли, где обладает обширным кругом знакомств, в том числе, в органах государственной власти, Министерства обороны РФ, может оказать воздействие на участников уголовного производства», — сказано в документах.

Сметанюку предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия).

Отмечается, что с его делом в одно производство соединены дела в отношении ещё трех лиц.

Суть уголовного дела в отношении Сметанюка в документах не уточняется.