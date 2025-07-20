В Москве арестовали замглавы военно-строительного управления Сметанюка

«Занимая длительное время должность заместителя директора ФГУП “ГВСУ № 4”, то есть, являясь высокопоставленным должностным лицом в военно-строительной отрасли, где обладает обширным кругом знакомств, в том числе, в органах государственной власти, Министерства обороны РФ, может оказать воздействие на участников уголовного производства», — сказано в документах.