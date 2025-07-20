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Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам более 1 млн рублей

73-летняя жительница Стерлитамака отдала мошенникам более 1 млн рублей личных накоплений, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Источник: Башинформ

Пенсионерке сначала позвонили по поводу замены домофона, а затем, якобы, из правоохранительных органов. Пытаясь спасти свои сбережения от мошенников, женщина отправила аферистам более 1 млн рублей.

«Не диктуйте коды из СМС по телефону, — вновь призывают к бдительности в МВД. — Если вы потеряли доступ к Госуслугам, не паникуйте. Его можно восстановить, а вернуть отправленные аферистам деньги будет гораздо сложнее».

Ранее 62-летняя жительница Стерлитамака перевела мошенникам 8 млн рублей, принадлежащие ее сыну, сообщал Башинформ.