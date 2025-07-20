В Приморье несколько животных погибли на передержке у подростка

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Несколько животных погибли на «передержке» у 17-летнего парня в Артёме Приморского края из-за нарушений правил содержания, организована проверка, сообщает прокуратура региона.
В ряде Telegram-каналов прошла информация о нахождении помещения с погибшими животными. Как сообщалось, подросток, организовавший «передержку», не только принимал кошек и собак, но и брал плату за их содержание.
«Прокуратура города Артёма поставила на контроль результаты доследственной проверки, начатой после сообщений в средствах массовой информации о гибели животных в одном из частных домовладений», — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в одном из домовладений 17-летний парень организовал «передержку» для животных, куда поступали кошки и собаки от граждан и волонтёрских организаций. Однако из-за ненадлежащего содержания несколько животных погибли.
Надзорным ведомством проводится доследственная проверка, ход и результаты которой находятся под контролем прокуратуры. Кроме того, будет рассмотрена работа органов системы профилактики.
Как сообщает УМВД России по Приморью, сотрудниками полиции также проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение.