Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после атаки ВСУ

Следованием из Крыма 14 задерживаются 14 составов: на восемь часов — № 163/164 Феодосия — Москва, отправлением 18.07, № 179/180 Евпатория — Санкт-Петербург отправлением 18.07, на 9 часов — № 473/474 Симферополь — Смоленск отправлением 18.07, № 167/168 Симферополь — Москва отправлением 18.07, на 10,5 часов -№ 91/92 Севастополь — Москва отправлением 18.07, на 7 часов — № 173/174 Евпатория — Москва отправлением 18.07, № 97/98 Симферополь — Москва отправлением 19.07, на 6 часов — №⅞ Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 18.07, № 141/142 Симферополь — Пермь отправлением 19.07. На пять часов опаздывают поезда № 17/18 Симферополь — Москва отправлением 19.07 и № 163/164 Феодосия — Москва отправлением 19.07, на 5,5 часов — № 27/28 Симферополь — Москва отправлением 19.07. По три часа задержки в пути у составов №⅞ Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 19.07 и № 179/180 Евпатория — Санкт-Петербург отправлением 19.07.