Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после атаки ВСУ

По состоянию на 10 часов утра из-за ЧП в Ростовской области задерживались восемь поездов в Крым и 12 в обратных направлениях, сообщалось ранее.
По данным компании, по состоянию на 13.00 на два часа по-прежнему задерживаются составы № 91/92 Москва — Севастополь, отправлением 18.07 — на 2 часа, № 173/174 Москва — Евпатория, отправлением 18.07, № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 18.07, № 67/68 Москва — Симферополь, отправлением 19.07, на 1,5 часа задерживаются поезда № 27/28 Москва — Симферополь и № 17/18 Москва — Симферополь, отправлением 19.07.
Следованием из Крыма 14 задерживаются 14 составов: на восемь часов — № 163/164 Феодосия — Москва, отправлением 18.07, № 179/180 Евпатория — Санкт-Петербург отправлением 18.07, на 9 часов — № 473/474 Симферополь — Смоленск отправлением 18.07, № 167/168 Симферополь — Москва отправлением 18.07, на 10,5 часов -№ 91/92 Севастополь — Москва отправлением 18.07, на 7 часов — № 173/174 Евпатория — Москва отправлением 18.07, № 97/98 Симферополь — Москва отправлением 19.07, на 6 часов — №⅞ Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 18.07, № 141/142 Симферополь — Пермь отправлением 19.07. На пять часов опаздывают поезда № 17/18 Симферополь — Москва отправлением 19.07 и № 163/164 Феодосия — Москва отправлением 19.07, на 5,5 часов — № 27/28 Симферополь — Москва отправлением 19.07. По три часа задержки в пути у составов №⅞ Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 19.07 и № 179/180 Евпатория — Санкт-Петербург отправлением 19.07.
«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — отмечают в компании.
21 поезд опаздывает на пути следования в Крым и обратно, сообщали накануне в компании «Град Сервис Экспресс». Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось. Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.