Серийного офисного вора задержали в Минске

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Сотрудники уголовного розыска Минщины задержали ранее судимого 33-летнего жителя Витебска, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
В течение нескольких месяцев, начиная с февраля, была совершена серия похожих краж денежных средств из коммерческих помещений и организаций в столице и Минской области.
«Сотрудники уголовного розыска Минщины вышли на след злоумышленника и задержали 33-летнего жителя Витебска», — сообщил начальник отдела УУР УВД Минщины Владимир Римашевский.
Фигурант подбирал объекты, не оборудованные охранной сигнализацией, и по ночам вскрывал замки входных дверей, используя изготовленные в собственном гараже самодельные отмычки.
В ходе обыска по месту жительства мужчина и в его гараже были обнаружены и изъяты отмычки, а также маски и одежда, которую он использовал при совершении преступлений.
В настоящее время известно о трех эпизодах его преступной деятельности, проверяется причастность витебчанина к аналогичным фактам.
Как отметили в МВД, ранее он уже был судим за подобные нарушения закона.
Возбуждены уголовные дела за кражи.