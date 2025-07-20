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Серийного офисного вора задержали в Минске

Витеблянин подбирал объекты без охранной сигнализации и вскрывал замки дверей самодельными отмычками.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Сотрудники уголовного розыска Минщины задержали ранее судимого 33-летнего жителя Витебска, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

В течение нескольких месяцев, начиная с февраля, была совершена серия похожих краж денежных средств из коммерческих помещений и организаций в столице и Минской области.

«Сотрудники уголовного розыска Минщины вышли на след злоумышленника и задержали 33-летнего жителя Витебска», — сообщил начальник отдела УУР УВД Минщины Владимир Римашевский.

Фигурант подбирал объекты, не оборудованные охранной сигнализацией, и по ночам вскрывал замки входных дверей, используя изготовленные в собственном гараже самодельные отмычки.

В ходе обыска по месту жительства мужчина и в его гараже были обнаружены и изъяты отмычки, а также маски и одежда, которую он использовал при совершении преступлений.

В настоящее время известно о трех эпизодах его преступной деятельности, проверяется причастность витебчанина к аналогичным фактам.

Как отметили в МВД, ранее он уже был судим за подобные нарушения закона.

Возбуждены уголовные дела за кражи.