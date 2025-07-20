Южноуралец с кувалдой разбил медиаэкран с именами бойцов СВО

По версии следствия, обвиняемый действовал по сговору с неизвестным, выступая в интересах Украины. Видеозапись своих действий он вел на камеру. Ущерб мемориалу и имуществу учреждения культуры оценили в более чем полмиллиона рублей. Сейчас с задержанным работают следователи.