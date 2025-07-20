Южноуралец с кувалдой разбил медиаэкран с именами бойцов СВО

В городе Аша Челябинской области задержали 40-летнего местного жителя, который ночью повредил мемориал, посвященный участникам СВО. Мужчина в балаклаве ударил кувалдой по медиаэкрану на Аллее Славы и скрылся. Позже его нашли в другом регионе.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны), — сообщили в Следственном комитете по Челябинской области.
По версии следствия, обвиняемый действовал по сговору с неизвестным, выступая в интересах Украины. Видеозапись своих действий он вел на камеру. Ущерб мемориалу и имуществу учреждения культуры оценили в более чем полмиллиона рублей. Сейчас с задержанным работают следователи.