На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений

Глава Камчатки Владимир Солодов информировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки, сейчас ее сняли. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщал РИА Новости, что после 2 мощных землетрясений произошло почти 30 афтершоков.