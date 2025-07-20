Экс-глава отдела образования Кызылорды осужден за взятку

Приговором суда обвиняемый признан виновным по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Получение взятки»). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в судебной системе, в органах местного самоуправления, в Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, а также в органах, уполномоченных на регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в государственных учреждениях и субъектах квазигосударственного сектора.