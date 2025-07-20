В Сочи сгорело кафе и торговые палатки

В ночь с субботы на воскресенье в Сочи произошло два пожара. Один из них — в микрорайоне Блиново Адлерского района. На улице Лесной загорелись торговые палатки.
Информация о пожаре поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 02:23. Пожар потушили за 20 минут на площади 20 кв. метров. Никто не пострадал.
Спустя несколько часов в Центральном районе курорта загорелось кафе на улице Орджоникидзе. Пожар также оперативно ликвидировали. Площадь возгорания составила 70 кв. метров.
В обоих инцидентах погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.