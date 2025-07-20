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Пожар произошел в кафе в деревне Люры в Баяндаевском районе

Во время пожара никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар произошел в здании кафе в деревне Люры в Баяндаевском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

— Огонь ликвидирован. К тушению пожара на 450 квадратах привлекались 14 человек и 6 единиц техники, — говорится в сообщении.

Известно, что никто не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе из-за короткого замыкания электропроводки сгорел жилой дом. До прибытия пожарных пять человек эвакуировались из помещения самостоятельно. Пострадавших нет. От распространения огня были спасены 6 строений.