Пожар произошел в кафе в деревне Люры в Баяндаевском районе

Пожар произошел в здании кафе в деревне Люры в Баяндаевском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
— Огонь ликвидирован. К тушению пожара на 450 квадратах привлекались 14 человек и 6 единиц техники, — говорится в сообщении.
Известно, что никто не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе из-за короткого замыкания электропроводки сгорел жилой дом. До прибытия пожарных пять человек эвакуировались из помещения самостоятельно. Пострадавших нет. От распространения огня были спасены 6 строений.