Пожар произошел в кафе в деревне Люры в Баяндаевском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе из-за короткого замыкания электропроводки сгорел жилой дом. До прибытия пожарных пять человек эвакуировались из помещения самостоятельно. Пострадавших нет. От распространения огня были спасены 6 строений.