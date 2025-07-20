КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Поисковик в рамках экспедиции на юге Молдавии обнаружил боеприпасы времен Второй мировой войны, они были переданы саперам для уничтожения, сообщил глава координационного комитета «Победа» и лидер поискового отряда «Август» Алексей Петрович.
«Поисковая экспедиция “Вахта памяти — 2025”, день третий. Плуг землепашца, ветер и дожди вытолкнули на поверхность земли страшное свидетельство ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны. К счастью, снаряды мы обнаружили раньше, чем их зацепили (техникой. — Прим. ред.)», — написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что поисковые работы в этом году проходят в Штефан-Войском районе — на самом юге Молдавии. Там и обнаружили гранаты и артиллерийские снаряды. Участники экспедиции вызвали спецслужбы.
«На место обнаружения боеприпасов прибыла оперативная группа полиции. Передали взрывоопасные предметы для их последующего уничтожения саперами Национальной армии», — уточнил Петрович.
По данным Минобороны Молдавии, с начала года инженеры Национальной армии провели 79 операций по разминированию, в результате которых уничтожено 370 взрывоопасных предметов различных типов, а также 120 боеприпасов. В большинстве случаев речь идет о боеприпасах времен Второй мировой войны.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.