Пьяный водитель каршеринга сбил насмерть пешехода в Нижнем Новгороде

Страшное ДТП произошло сегодня утром. 27-летний водитель арендовал автомобиль Chery Tiggo, выехал на встречную полосу, после чего оказался на тротуаре. Там шло двое мужчин, одному удалось отскочить, а другой — погиб на месте происшествия от полученных травм.