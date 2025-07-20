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Пьяный водитель каршеринга сбил насмерть пешехода в Нижнем Новгороде

После этого автомобиль влетел в дерево.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Пьяный водитель каршеринга сбил насмерть пешехода на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Страшное ДТП произошло сегодня утром. 27-летний водитель арендовал автомобиль Chery Tiggo, выехал на встречную полосу, после чего оказался на тротуаре. Там шло двое мужчин, одному удалось отскочить, а другой — погиб на месте происшествия от полученных травм.

После этого машина влетела в дерево и в дом. Сейчас на месте происшествия работают специалисты УГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.