Пьяный водитель каршеринга сбил насмерть пешехода в Нижнем Новгороде

Пьяный водитель каршеринга сбил насмерть пешехода на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Страшное ДТП произошло сегодня утром. 27-летний водитель арендовал автомобиль Chery Tiggo, выехал на встречную полосу, после чего оказался на тротуаре. Там шло двое мужчин, одному удалось отскочить, а другой — погиб на месте происшествия от полученных травм.
После этого машина влетела в дерево и в дом. Сейчас на месте происшествия работают специалисты УГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.