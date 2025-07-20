В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка

БАРНАУЛ, 20 июл — РИА Новости. Водитель без прав сбил мальчика в городе Шарыпово Красноярского края и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщили в главке МВД по региону.
«Автомобиль Lada, двигаясь по улице Горького (в Шарыпово — ред.), совершил наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по проезжей части. Несовершеннолетний получил серьезные травмы. Водитель скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенка госпитализировали, личность водителя установили позже.
«Им оказался 22-летний молодой человек, лишенный права управления автомобилем. По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело по пунктам “б” и “в” части 2 статьи 264 УК РФ», — отметили в главке.