В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка

«Автомобиль Lada, двигаясь по улице Горького (в Шарыпово — ред.), совершил наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по проезжей части. Несовершеннолетний получил серьезные травмы. Водитель скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.