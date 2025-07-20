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У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром

БАНГКОК, 20 июл — РИА Новости. Пассажирский паром, на борту которого находилось 280 человек, загорелся у берегов индонезийской провинции Северный Сулавеси, пассажиры парома прыгали за борт, чтобы спастись от огня, пока подтверждена гибель одного человека.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает в воскресенье газета Jakarta Post.

«В воскресенье у берегов Северного Сулавеси загорелся пассажирский паром, в результате чего многие пассажиры бросились в море, спасаясь от огня. Любительские видео и фотографии запечатлели хаос на месте происшествия, но власти пока не опубликовали официальный отчёт о пострадавших», — сообщает издание.

«По данным поисково-спасательного управления Северного Сулавеси, сильный пожар на пароме “Барселона” вспыхнул около 12.00 (09.00 мск), когда судно находилось вблизи острова Талисей, примерно в 60 километрах от административного центра провинции, города Манадо, куда оно следовало. Некоторое (точно неизвестное — ред.) количество пассажиров было спасено и эвакуировано на близлежащий остров Ганга», — сообщает газета со ссылкой на представителя спасательного управления Нуриадина Гумеленга.

«В настоящее время наша операция сосредоточена на поиске и спасении всех оставшихся пассажиров, которые могут всё ещё находиться на борту судна», — сообщил он журналистам по телефону со спасательного судна Bima Sena.

По информации местных СМИ (провинции Северный Сулавеси — ред.), подтверждена гибель при пожаре одной женщины из числа пассажиров. Полный список пассажиров пока не опубликован, говорится в сообщении.

Паром «Барселона» обслуживает один из самых загруженных морских маршрутов провинции, соединяющий Манадо с соседними островами, включая архипелаги Талауд и Сангихе, сообщает издание.

Государственное управление портов Индонезии объявило о создании временного убежища в порту Манадо для оказания медицинской и иной помощи выжившим, также говорится в сообщении.

Инцидент произошёл через 16 дней после того, как другой пассажирский паром затонул в проливе Бали, в результате чего около половины пассажиров и членов экипажа погибли или пропали без вести, напоминает Jakarta Post.