В Самарской области 25-летний мужчина украл имущество 79-летней пенсионерки

Полицейские установили, что злоумышленник проник в дом, разбив окно, и похитил телевизор и металлическую посуду. Криминалисты изъяли следы пальцев рук, фотографии следов обуви и потожировые следы. Экспертиза показала, что они принадлежат 25-летнему местному жителю, ранее судимому за кражу.