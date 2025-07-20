В Самарской области 25-летний мужчина украл имущество 79-летней пенсионерки

79-летняя жительница Сызрани обратилась в полицию с заявлением о краже имущества стоимостью 4 500 рублей из её дома на улице Фрунзе.
Полицейские установили, что злоумышленник проник в дом, разбив окно, и похитил телевизор и металлическую посуду. Криминалисты изъяли следы пальцев рук, фотографии следов обуви и потожировые следы. Экспертиза показала, что они принадлежат 25-летнему местному жителю, ранее судимому за кражу.
Оперативники обнаружили в комиссионном магазине документы на сбыт имущества, схожего с украденным. Подозреваемый был задержан и признал вину, сообщив, что потратил вырученные деньги по своему усмотрению.
Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище). Полиция продолжает розыск похищенного имущества.
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