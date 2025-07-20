В Ростовской области ночью на трассе грузовик насмерть сбил пенсионерку

В Ростовской области в ночь на воскресенье, 20 июля, произошло смертельное ДТП. Под колеса «Газели» попала 70-летняя пенсионерка. О происшествии подробнее рассказали в отеделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.
— В час ночи на дороге между Каменск-Шахтинским и хутором Красновка, на улице Профильной, 34-летний водитель за рулем автомобиля «Газель Next», по предварительным данным, сбил 70-летнюю женщину, — уточнили в ведомстве. — Пешеход двигалась в попутном направлении по правой обочине дороги за пределами населенного пункта. На ее одежде не было световозвращающих элементов.
В результате аварии пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. Полицейские выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.
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