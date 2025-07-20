Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны отразили атаку четырех БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Позже мэр столицы сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА.
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