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Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех летевших на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты, сообщил мэр столицы.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны отразили атаку четырех БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Позже мэр столицы сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА.

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